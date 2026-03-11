Schnell einen Text schreiben lassen oder nach einer möglichen Lösung für ein Arbeitsproblem suchen - Milliarden Menschen auf der Welt greifen für immer mehr Aufgaben auf ein paar wenige KI-Chatbots zurück.

Drei Wissenschaftler der University of Southern California warnen im Fachmagazin Trends in Cognitive Sciences: Wenn so viele Menschen nur eine Handvoll Systeme nutzen, könnte das die Sprache und Denkweisen angleichen - individuelle Schreibstile und Perspektiven würden so verloren gehen.

Das Team sagt, Studien zeigten zwar, dass Gruppen mit Hilfe von KI oft schneller Ideen entwickeln - gleichzeitig sind diese aber weniger vielfältig und kreativ als ohne solche Systeme. Die Wissenschaftler fordern deshalb, KI-Modelle stärker mit unterschiedlichen Sprachen, Perspektiven und Denkweisen zu trainieren. Das könnte nicht nur Vielfalt erhalten, sondern auch die Fähigkeiten der Systeme selbst verbessern.