Schweinswale leben eigentlich in der Nordsee -

manchmal schwimmen sie aber auch die Flüsse bei uns in Deutschland rauf, vor allem im Frühjahr. Dann jagen Schweinswale in Elbe, Weser und Ems einer bestimmten Fischart hinterher, die dort laicht.

Und in diesem Jahr waren die Schweinswale dort wohl besonders oft unterwegs. Das zeigt ein Bericht der Bundesanstalt für Gewässerkunde. Zusammen mit der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung führt sie seit ein paar Jahren Unterwasser-Audiomessungen durch. Dabei wurden in Elbe und Weser in diesem Frühjahr fünf bis zehn Mal häufiger Schweinswale festgestellt als im langjährigen Mittel.

Eine neue Messstation hat auch Laute oberhalt des Emssperrwerks bei Emden aufgezeichnet. Das heißt, dass auch ein so großes Hindernis im Fluss die Schweinswale nicht abschreckt.

Warum dieses Jahr so viele Schweinswallaute aufgezeichnet werden konnten, ist unklar. Die Forschenden sagen, dass die Anwesenheit der Schweinswale aber oft mit dem Nahrungsangebot in den Flüssen zu tun hat.