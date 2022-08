Dieser Sommer hatte mehr Sonnenstunden als jeder andere in den letzten rund 70 Jahren.

Der Deutsche Wetterdienst kommt auf 817 Sonnenstunden - die Sonnenscheindauer heute und morgen ist da schon mit eingerechnet. Für Meteorologie-Fachleute fängt am 1. September der Herbst an. Der Sommer 2022 bricht damit den bisherigen Höchstwert von 2003: Damals zählte der DWD in ganz Deutschland 793 Sonnenstunden.

Einer der heißesten und trockensten Sommer

Die Temperaturen und Niederschläge misst der DWD schon doppelt so lange, seit rund 140 Jahren. Den vorläufigen Messungen zufolge wird der Sommer 2022 zu den heißesten und trockensten gehören, aber in dieser Hinsicht keinen neuen Rekord aufstellen. Es sei aber zu erwarten, dass wir in Sachen Trockenheit, Hitze und Sonnenstunden immer häufiger neue Höchstwerte erleben - und das sei eindeutig ein Ergebnis des Klimawandels.