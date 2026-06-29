Durch die Hitzewelle sind in Europa offenbar hunderte Menschen mehr gestorben als normal.

Das sagt der Chef der Weltgesundheitsorganisation WHO. Tedros Adhanom Ghebreyesus schreibt im Netz, dass seit letzter Woche in Europa mehr als 1300 zusätzliche Todesfälle verzeichnet wurden, die im Zusammenhang mit den hohen Temperaturen stehen. Der WHO-Chef schreibt auch, dass die Klimaerwärmung in Europa doppelt so schnell verläuft wie im globalen Durchschnitt.



"Hitzestress wird oft als 'leiser Killer' bezeichnet - und die Wohnungen, Arbeitsplätze und Schulen Europas sind nicht gebaut für diese Temperaturen." WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus über die aktuelle Hitzewelle