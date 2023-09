Die sommerlichen Temperaturen diese Woche haben wir Hoch Patricia zu verdanken. Wenn es irgendwann wieder kühler wird, wird das an Tief Hanjo liegen.

Dieses Jahr sind die Tiefdruckgebiete nach Männern benannt und die Hochdruckgebiete nach Frauen. Nächstes Jahr wechselt das wieder. Und dafür vergibt der Verein Berliner Wetterkarte ab sofort wieder Wetterpatenschaften. Seit über 20 Jahren kann die Bevölkerung die Namen für die Druckgebiete aussuchen. Eine Patenschaft für ein Hoch kostet 390 Euro, für ein Tief 260 Euro.

Das Projekt ist eine Zusammenarbeit mit der Freien Universität Berlin. Und die bekommt auch das Geld: Die Einnahmen fließen dort in die studentische Wetterbeobachtung. So kann die Klimareihe der FU Berlin weitergeführt werden. Seit mittlerweile 115 Jahren werden damit an festen Punkten unter anderem Temperatur, Luftfeuchte und Niederschlag gemessen. Damit gehört die Berliner Klimareihe zu den weltweit längsten.