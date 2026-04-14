Wenn Bäume durch einen starken Sturm beschädigt werden, wie gut erholen sie sich dann und wachsen wieder nach?

Das haben Forschende auf der Karibikinsel Puerto Rico untersucht, anhand von mehr als 1000 Bäumen. Sie vermaßen die Bäume vor und nach dem Hurrikan Katrina im Jahr 2017. Dabei zeigte sich, dass ein Baum besonders gut wieder nachwächst, wenn er schon vor dem Sturm stark gewachsen ist. Weniger entscheidend ist, wie stark seine Krone beschädigt wurde. Daran lässt sich das Nachwachsen nicht so gut vorhersagen.

Das Team stellte in der Fachzeitschrift PNAS auch fest, dass die Bäume nach dem Hurrikan im Schnitt ähnliche Wachstumsraten hatten wie vorher. Nur stark beschädigte Bäume wuchsen etwas schlechter. Die Untersuchung ist wichtig, weil Sturmschäden im Klimawandel zunehmen. Bäume binden beim Wachsen CO2 und das bremst die Erderwärmung.