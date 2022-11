Karies oder Zahnfleischerkrankungen - von solchen Krankheiten im Mund sind weltweit fast die Hälfte der Menschen betroffen.

Das sagt die Weltgesundheitsorganisation, kurz WHO, in einem Bericht. Darin heißt es, dass rund 2,5 Milliarden Menschen weltweit Karies haben und eine Milliarde Menschen Zahnfleischerkrankungen. Zusätzlich werden jedes Jahr mindestens 380.000 Fälle von Mundkrebs diagnostiziert. Laut WHO leben die meisten der Betroffenen in Ländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen. Viele werden zum Thema gute Mundhygiene nicht aufgeklärt und unterstützt - und für viele seien Zahnärztin oder Zahnarzt nicht in Reichweite oder zu teuer.

Deshalb fordert die Weltgesundheitsorganisation, dass Regierungen und Behörden die Menschen besser aufklären und eine Ernährung fördern, die auch die Mundgesundheit positiv beeinflusst. Dazu gehört, weniger Zuckerhaltiges zu essen und zu trinken, weniger zu rauchen und weniger Alkohol zu trinken. Außerdem müsse fluorhaltige Zahnpasta überall zur Verfügung stehen. Mundgesundheit sollte laut WHO in die medizinische Grundversorgung integriert werden.

Innerhalb eines Landes sind oft die Menschen schlechter versorgt, die zu ärmeren und benachteiligten Gesellschaftsgruppen gehören. Das gilt laut WHO ebenso für Menschen, die in speziellen Einrichtungen leben oder einfach abgelegen auf dem Land.