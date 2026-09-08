Dass Rauchen die Fruchtbarkeit mindert und die Potenz bedroht, steht schon länger auf Zigarettenpackungen.

Jetzt hat die Weltgesundheitsorganisation dazu neue wissenschaftliche Erkenntnisse zusammengefasst. Sie sagt: Tabakkonsum kann die Chance auf eine Schwangerschaft senken - und zwar auf mehreren Wegen.

So haben rauchende Männer häufiger Erektionsstörungen als Nichtraucher. Dazu kommen laut WHO Schwierigkeiten zu ejakulieren und Probleme mit den Spermien: Sie werden durch Tabakkonsum weniger, können sich schlechter bewegen und haben häufiger eine abnormale Form.

Rauchende Frauen wiederum haben dem Bericht zufolge ein 40 Prozent höheres Risiko, unfruchtbar zu sein. Aber: Wer mit dem Rauchen aufhört, kann sein Risiko wieder deutlich senken.

Dazu kommt: Auch Passivrauchen kann der Fruchtbarkeit schaden. Die meisten Studien beziehen sich laut WHO auf Zigaretten. Zu neueren Produkten wie Vapes und Wasserpfeifen liegen noch nicht so viele Ergebnisse vor.