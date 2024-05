Jedes Jahr sterben viele Menschen, weil bei ihnen Antibiotika nicht mehr anschlagen.

Die Weltgesundheitsorganisation hat jetzt ihre Liste der resistenten Keime aktualisiert. Darauf stehen 15 Erreger, für die besonders dringend neue Antibiotika gebraucht werden, weil sie die globale Gesundheit gefährden. Höchste Priorität haben bei der Suche laut WHO Mittel gegen Acinetobacter baumanii und bestimmte Enterobakterien. Sie treten häufig in Krankenhäusern auf und gefährden Patientinnen und Patienten, deren Abwehr geschwächt ist. Neu in der Kategorie "Höchste Priorität" ist außerdem der Haupterreger der Tuberkulose.

Die WHO fordert von der Pharma-Industrie, neue Antibiotika zu entwickeln. Das Problem: Weil diese neuen Antibiotika nur im Notfall verwendet werden sollen, können die Hersteller damit nicht viel verdienen. Der Anreiz, zu forschen, ist also gering. Wenn doch, dann werden die Antibiotika sehr teuer - und viele Länder können sie sich nicht leisten.