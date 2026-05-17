Für die Corona-Pandemie hatte die Weltgesundheitsorganisation eine "Gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite" ausgerufen. Das ist sozusagen die höchste Alarmstufe der WHO.

Eine Expertenkommission fordert jetzt, eine solche Notlage erneut auszurufen, und zwar wegen der Klimakrise. Die Fachleute sagen, dass die Erderwärmung die Menschen stärker bedroht als jede Pandemie - vor allem in Europa, wo die Temperaturen besonders stark gestiegen sind. In ihrem Bericht schreiben sie, dass die Klimakrise zu lange als Problem künftiger Generationen betrachtet wurde. Der Expertenbericht soll zur jährlichen Weltgesundheitsversammlung an die WHO übergeben werden.

Die Fachleute fordern, dass die WHO ein Informationszentrum für Klima und Gesundheit aufbaut, unter anderem um Regierungen weltweit mit Daten und seriösen Prognosen auf wissenschaftlicher Basis zu versorgen.