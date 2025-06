In Europa sterben jedes Jahr rund 1,8 Millionen Menschen früher als sie müssten: aufgrund von Krankheiten, die vermeidbar sind oder sich behandeln lassen.

Das steht in einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation. 60 Prozent dieser Todesfälle sind laut WHO auf Ursachen zurückzuführen wie Tabak- und Alkoholkonsum, Bluthochdruck, ungesunde Ernährung, Fettleibigkeit und Bewegungsmangel. Bei den anderen 40 Prozent könnten eine rechtzeitige Diagnose und die bestmögliche Versorgung den Tod verhindern oder hinauszögern.

Damit mehr Menschen länger und länger gesund leben und so auch Milliarden an Gesundheitskosten gespart werden, empfiehlt die WHO Ländern unter anderem mehr zu tun, um Krankheiten früh zu erkennen oder zu vermeiden. Höhere Steuern auf Tabak und Alkohol können laut WHO dabei sehr wirkungsvoll sein.