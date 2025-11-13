Die Lungenkrankheit Tuberkulose ist eine der zehn häufigsten Todesursachen der Welt.

Die Weltgesundheitsorganisation meldet jetzt einen Erfolg: Letztes Jahr haben sich weltweit etwas weniger Menschen mit Tuberkulose neu angesteckt. Allerdings warnt die WHO auch: Weil die USA dieses Jahr Hilfsgelder gestrichen haben, könnte es wieder schlimmer werden.

Der neue Tuberkulose-Bericht zeigt auch, dass die WHO ihren selbst gesetzten Zielen hinterherhinkt. Verglichen mit 2015 sollte die Zahl der Tuberkulosetoten dieses Jahr um 75 Prozent gesenkt werden. Letztes Jahr sind allerdings noch über 1,2 Millionen Menschen daran gestorben. Das sind nicht mal 30 Prozent weniger als 2015.

Vor allem in Asien breitet sich die Tuberkulose stärker aus. Besonders betroffen sind Indien, Indonesien und die Philippinen.