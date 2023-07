Dieses Horror-Szenario hat es schon in einen Hollywood-Blockbuster geschafft. Aber wie realistisch ist das - und wann könnte die wichtige Meeresströmung versiegen? Zwei Forschende an der Uni Kopenhagen schreiben jetzt im Fachmagazin Nature Communications: Das atlantische Strömungssystem AMOC, zu dem auch der Golfstrom gehört, könnte früher als bisher zusammenbrechen - wenigstens zum Teil. Die Studie gibt dafür bis zum Jahr 2100 eine Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent an. Ein kritischer Kipppunkt für das System könnte demnach sogar schon 2050 erreicht sein.

Kritik an der Prognose

Andere Forschende halten die Prognose für gewagt - weil das verwendete Prognosemodell stark vereinfacht und das atlantische Strömungssystem komplex ist. Auch der Weltklimarat hält einen Kollaps des AMOC noch in diesem Jahrhundert für unwahrscheinlich. Eine Abschwächung gilt aber - wegen des Klimawandels - als sicher.