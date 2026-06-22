Viele von uns könnten nachhaltiger leben - und Supermärkte könnten uns dabei helfen.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse des German Institute of Development and Sustainability IDOS - das ist eine staatliche Forschungseinrichtung. Die Forschenden schreiben: Supermärkte sitzen an einer wichtigen Schnittstelle - zwischen Lieferketten und uns Kunden. Sie könnten Lieferanten unterstützen, nachhaltiger zu produzieren - etwa durch weniger Preis-Druck. Außerdem könnten die Märkte noch intensiver über die negativen Folgen von Fleischkonsum informieren und mehr auf vegane Proteinquellen setzen.

Die Fachleute sagen: Einiges wird aber schon getan: Vor allem deutsche Discounter seien bei Umweltthemen sehr aktiv. Große Einzelhandelsketten punkten damit, dass sie oft auf Produkte aus der Region setzen