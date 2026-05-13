Im ersten Halbfinale vom Eurovision Songcontest in Wien hat Israel es ins Finale geschafft.

Israels Teilnahme an dem Wettbewerb ist umstritten. Beim Auftritt von Noam Bettan gab es in der Halle Buhrufe und Pfiffe. Schon vorher hatten in der Wiener Innenstadt einige pro-palästinensische Gruppen protestiert, weil Israel mitmacht. Fünf Länder - darunter Spanien und die Niederlande - boykottieren den Wettbewerb aus Protest gegen Israel. Sie kritisieren, wie Israel im Gazastreifen vorgeht.

Für das Finale haben sich außerdem Finnland, Schweden, Moldau, Serbien, Kroatien, Griechenland, Litauen, Polen und Belgien qualifiziert. Rausgeflogen sind Portugal, Georgien, Montenegro, Estland und San Marino.

Deutschland ist fürs ESC-Finale am Samstag schon automatisch gesetzt.

Hier ein Beitrag vom ESC zu gestern mit Kontroversen am Abend zur Teilnahme Israels.