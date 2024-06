Was bringt es Vögeln, gemeinsam abgestimmt zu fliegen - etwa in V-Formation, mit einem Leitvogel vorne?

In der Wissenschaft gab es schon länger die Idee, dass so eine Flugform auch hilft, Energie zu sparen. Jetzt hat ein Studienteam das im Fachjournal PNAS mit Messungen belegen können. Dafür ließen die Forschenden Stare einzeln und in kleinen Gruppen in einem Windkanal fliegen - und maßen anhand des CO2-Ausstoßes der Vögel, wieviel Energie sie verbrauchten.

Die Stare wechselten im Experiment öfter ihre Position, waren aber meistens in V-Formation unterwegs - mit dem Leitvogel vorn und den nächsten Vögeln eine Flügelspanne hinter ihm und fast eine Flügelspanne seitlich von ihm. Damit verbrauchten die hinteren Vögel bis zu 25 Prozent Energie weniger, als wenn sie alleine im Windkanal unterwegs waren. Wahrscheinlich profitieren sie von Luftwirbeln, die der Leitvogel erzeugt.