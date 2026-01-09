Der viele Schnee gerade macht auch Tieren zu schaffen - er bringt zum Beispiel Zugvögel dazu, sich doch noch auf den Weg zu machen.

Viele Zugvögel verzichten wegen des Klimawandels und der milderen Temperaturen mittlerweile auf lange Flüge. Gänse fliegen schon seit den 2000er Jahren kaum noch nach Spanien, sondern bleiben zum Beispiel in Schleswig-Holstein. Eine Vogelexpertin vom Nabu erklärt aber: Wenn es viel Schnee gibt, dann ziehen sie doch noch los - allerdings nicht bis Spanien, sondern einfach in schneefreie Gebiete in den Nachbarländern. Auch Enten machen das so. Für die Vögel ist dabei nicht die Temperatur entscheidend, sondern ob sie Futter finden. Und das können sie bei Schnee kaum.

Der Nabu empfiehlt, für Gartenvögel jetzt Futterhäuschen aufzustellen. Dort kann man die Vögel dann auch gut beobachten und sie an den Nabu melden. Dieses Wochenende (9.-11.1.26) findet wieder die Stunde der Wintervögel statt, wo alle mitmachen können, beim Vogelzählen.