Ihr kennt es vielleicht von manchen Leuten, wenn sie euch Nachrichten schreiben: dass da zusätzlich zum Text oder statt Worten ganz, ganz viele Emojis verwendet werden...

Marketing-Fachleute aus Australien haben festgestellt: Zu viele Emojis sind kontraproduktiv. Sie haben sich angeschaut, welche Wirkung es hat, wenn Leute Emojis in Verkaufsanzeigen posten oder bei Zimmervermietungsdiensten wie AirBnb - also, wenn da in der Beschreibung zum Beispiel steht: "Sonniges Apartment im Herzen New Yorks" - und ☀ und ❤ sind als Emoji dargestellt.

Die Forschenden haben fast 200.000 AirBnb-Angebote in den USA untersucht und sie sagen: Emojis in den Anzeigen können den Anbietern helfen, sich aus der Masse hervorzuheben - aber sie haben auch ihre Grenzen. Besonders erfolgreich waren Anzeigen, wenn dort EIN Emoji auftauchte - aber am besten zusätzlich zum Text und nicht als Text-Ersatz. Die Forschenden sagen: Wer zu viele Emojis benutzt, um damit Worte zu ersetzen, kann Leute schnell durcheinanderbringen.