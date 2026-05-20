Fertig mit der Uni und jetzt - Job suchen oder einen Job schaffen?

Die KfW Bank schreibt in ihrem jährlich erscheinenden Gründungs-Monitor, dass mehr als ein Fünftel der jungen Gründer und Gründerinnen direkt von der Uni kommen. Der Anteil der U-30-Jährigen bei den Gründungen wächst seit Jahren stetig: Insgesamt 40 Prozent der Gesamtgründungen kommen aus dieser Altersgruppe. Damit drücken sie auch den Altersschnitt, auf mittlerweile 34,2 Jahre.

Zwar gab es letztes Jahr insgesamt mehr Gründungen als im Jahr davor, die Deutschen haben aber schon mal fleißiger gegründet: Vor 20 Jahren gab es noch über eine Million neue Businesses pro Jahr - heute liegt die Zahl mit knapp 700.000 deutlich drunter. Das liegt auch daran, dass der Arbeitsmarkt gute Festanstellungen geboten hat, sagen die Studienleiter. Sie sehen aktuell zwei gegenläufige Trends: Auf der einen Seite sind erfolgreiche Start-Ups und Influencer heute dank TV und Social Media sichtbarer - auf der anderen Seite wagen aber viel weniger Menschen als früher den Schritt in die Selbständigkeit, dadurch fehlt es oft an Vorbildern im direkten Umfeld.