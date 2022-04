Diese Studie ist möglicherweise ein Anwärter für die IG-Nobelpreise, eine Art satirischer Nobelpreise für seltsame Forschungsarbeiten.

Forschende des MIT in den USA haben im Labor mit Präzisionsgeräten die physikalischen Eigenschaften von Oreo-Keksen untersucht. Dabei ging es zum Beispiel darum, wie sich die Creme zwischen den beiden Kekshälften in Rotation verhält; oder wie der Keks am ehesten bricht. Wichtigstes Hilfsmittel dabei war ein Gerät, in dem der Drehmoment eines Gegenstands gemessen werden kann. Eines der Ergebnisse ist, dass darin ein Oreo-Keks nach 60 Sekunden zerbröselt, wenn er vorher in Milch getaucht wurde.