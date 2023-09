Am Wochenende ausschlafen - das machen Menschen überall auf der Welt.

Das hat eine Studie der Uni Singapur ergeben, für ein Forschungs-Team die Daten von 220.000 Menschen in 35 Ländern ausgewertet hat. Die Daten stammten von elektronischen Schlaf-Trackern. Die Studie zeigt aber auch Unterschiede: In westlichen Ländern dauert das Ausschlafen deutlich länger als in Asien. Spitzenreiter in der Studie war Finnland, dort schliefen die Menschen an Wochenend-Tagen fast eine halbe Stunde länger als unter der Woche. In Indien waren es dagegen nur drei Minuten. Die Forschenden vermuten, dass das vor allem kulturelle Gründe hat, denn in vielen asiatischen Ländern sind Samstag und Sonntag kein Ruhetage. So können Menschen dort das Wochenende nicht so gut nutzen, um Schlaf nachzuholen. Das versuchen sie laut den Forschenden wahrscheinlich unter der Woche, denn in Asien waren die Schlafmuster an Wochentagen viel unregelmäßiger als im Westen. Die Forschenden sagen, diese kulturellen Unterschiede sollte man stärker beachten, wenn man zum Beispiel das Schlafdefizit in verschiedenen Gesellschaften vergleicht.

Online: Laut den Daten gehen Menschen in Asien im Schnitt auch später ins Bett und schlafen dadurch im Schnitt 45 Minuten weniger als Menschen im Westen. Die Forschenden warnen, dass das langfristig auch Folgen für die Gesundheit in asiatischen Gesellschaften haben könnte, denn die notwendige Schlafdauer sei für alle Menschen ähnlich.

