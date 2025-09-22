Manche Hunde lernen Wörter fast so gut wie kleine Kinder.

Forschende haben entdeckt, dass einige Vierbeiner nicht nur Namen behalten, sondern Spielzeuge sogar in Kategorien einordnen können. Darüber berichten sie im Fachmagazin Current Biology.

Ein Beispiel ist Arya, ein Border Collie aus Italien. Die Hündin kann neue Wörter extrem schnell lernen – manchmal reicht es, wenn sie neue Wörter nur ein- oder zweimal hört. Für eine Studie lernten Arya und neun weitere sprachbegabte Hunde nicht nur neue Spielzeug-Namen, sondern auch, zu unterscheiden, was Zerr-Spielzeuge sind oder Spielzeuge, die sie zurückbringen sollten. Nach ein paar Wochen konnten die Hunde das Gelernte sogar auf völlig neue Objekte übertragen – ähnlich wie Kleinkinder, die ab 14 Monaten auch nach der Funktion unterscheiden.

Die meisten Hunde bekommen das zwar so nicht hin. Aber Ausnahmetalente wie Arya können helfen, zu verstehen, wie Sprachfähigkeiten bei uns Menschen überhaupt entstanden sind – und wie Tiere ohne Sprache trotzdem ein Stück weit sprachähnlich lernen können.