Fast 30 Millionen in Deutschland fangen langsam an zu nadeln.

So viele Weihnachtsbäume fallen üblicherweise jedes Jahr an. Stellt sich früher oder später die Frage: Wohin damit? Das läuft in allen Kommunen etwas anders: Oft können die Fichten, Tannen oder Kiefern an die Straße oder Biotonne gestellt werden und werden vom örtlichen Abfallentsorger bis in den Januar hinein abgeholt. In anderen Kommunen muss man die Bäume selbst an Sammelstellen bringen.

In allen Fällen müssen die Bäume vorher komplett abgeschmückt werden. Bleibt Lametta hängen, gilt er laut Umweltbundesamt als Sonderabfall, denn: Viele Bäume kommen in Kompostier- und Verbrennungsanlagen und dabei kann giftiges Blei in die Umwelt geraten. Die meisten Tannenbäume werden Kompost oder Futter für Heizkraftwerke und Zoos. Sie nützen aber auch im eigenen Garten: Zerkleinert und verrottet werden sie zu Humus. Die Zweige schützen Beete vor Kälte. Und wer es besonders nachhaltig wollte, hat sich einen Baum mit intakten Wurzeln geliehen oder gekauft, der nach dem Fest wieder ausgepflanzt werden kann.