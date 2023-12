In diesem Jahr haben die Menschen in Deutschland weniger gespendet als in den Vorjahren.

Der Deutsche Spendenrat meldet ein starkes Minus bis Ende September. Bis dahin haben "nur" 14 Millionen Menschen etwas für wohltätige Zwecke abgegeben - das sind so wenige wie seit 2005 nicht mehr. Und auch die Spendensumme ist zurückgegangen, auf rund 3,2 Milliarden Euro. Der Spendenrat findet die Entwicklung "besorgniserregend" - in den letzten beiden Jahren gab es in Deutschland noch Spendenrekorde. Vor allem wegen der Flut im Ahrtal und wegen des Kriegs in der Ukraine. Der Spendenrat ruft Hilfsorganisationen auf, zuverlässiger und transparenter zu arbeiten. Hier geht's zur Erhebung, wie die Spendenbereitschaft in Deutschland berechnet wird.