Viele Menschen in Deutschland müssen besonders viel von ihrem Geld in die Miete stecken.

Das zeigen Zahlen aus einer Studie, die der Deutsche Mieterbund in Auftrag gegeben hat. Rund 3,2 Millionen Mieterhaushalte wenden mehr als 40 Prozent ihres Nettoeinkommens für das Wohnen auf. Gut noch einmal so viele geben zwischen 30 und 40 Prozent des Nettoeinkommens für Kaltmiete und Heizen aus. Die Studie geht davon aus, dass jeder dritte von ungefähr 20 Millionen Miethaushalten dadurch finanziell überlastet ist. Hier ein Fact-Sheet dazu.

Der Deutsche Mieterbund nennt die Zahlen alarmierend. Er fordert die Bundesregierung auf, Mieterinnen und Mieter vor neuen Belastungen zu schützen, und gegen - Zitat - Mietwucher vorzugehen.

Hier noch Zahlen vom Statistischen Bundesamt zur Überbelastung durch Wohnkosten.