In den Tropen sind die Wolken heller.

Warum, das haben Forschende im Fachmagazin Nature erklärt. Gemeinsam mit der US-Klimabehörde NOAA haben sie Messungen der Atmosphäre vorgenommen und dabei auch die Wolkenbildung in den Tropen untersucht. Mit einem Forschungsflugzeug haben sie dafür drei Jahre lang Daten über Partikel und Gase gesammelt. Sie flogen über dem Pazifik und Atlantik und von der Arktis bis zur Antarktis in unterschiedlichen Höhen.

So konnten die Forschenden zeigen, dass Wolken in den Tropen wenige, aber dafür große Tropfen haben. Wenn Sonnenlicht auf solche Wolken fällt, reflektiert es deshalb nicht so stark, dadurch sehen die Wolken heller aus. Dunkle Wolken kühlen übrigens mehr.