Dissidentinnen und Dissidenten aus mehr als 60 Ländern haben sich zum "World Liberty Congress" zusammengeschlossen - der nach eigenen Angaben größten Allianz von Demokratie- und Freiheitsbewegungen aus autoritär regierten Staaten.

Und die hat jetzt ihr europäisches Hauptquartier eröffnet - in Berlin. Der venezolanische Gründer des World Liberty Congress, Leopoldo López, hat gesagt, warum Berlin aus seiner Sicht genau der perfekte Ort dafür ist. Er meint, Berlin sei mehr als eine Stadt - die Welt habe hier gelernt, dass keine Mauer der Kraft von Menschen standhalten kann, die entschlossen sind, in Freiheit zu leben.