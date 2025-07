Wenn es ums Spenden geht, dann sind die Leute in Ländern mit niedrigerem Einkommen großzügiger als Menschen in Ländern mit höherem Gehalt.

Das geht aus dem aktuellen World Giving Report hervor, den die britische Charities Aid Foundation vorgestellt hat. Der Bericht basiert auf Infos von mehr als 50.000 Menschen und untersucht, was das Spenden weltweit antreibt. Da, wo das Einkommen niedrig war, spendeten die Menschen im Schnitt fast 1,5 Prozent ihres Lohns für gute Zwecke. In Ländern mit hohem Einkommen waren es im Schnitt 0,7 Prozent. Als "großzügigstes" Land nennt der Bericht Nigeria - da gaben die Leute durchschnittlich gut 2,8 Prozent ihres Einkommens an wohltätige oder religiöse Zwecke, oder auch Bedürftige. In Frankreich, Deutschland und Japan wurde im Verhältnis zum Einkommen am wenigsten gespendet.

An welche Organisationen gespendet wird, hängt dann vom Kontinent ab: In Afrika geben die meisten (43%) Geld an religiöse Organisationen, in Europa ist humanitäre Hilfe auf Platz 1 und in Nordamerika wird am ehesten für die Obdachlosenhilfe gespendet. Aber auch Spenden für Kinder und Jugendliche stehen auf allen Kontinenten weit oben auf der Prio-Liste.