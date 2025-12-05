Das Wort des Jahres ist KI-Ära.

Das hat die Gesellschaft für deutsche Sprache entschieden und bezieht sich auf den Einfluss künstlicher Intelligenz auf unser Leben. Auf Platz zwei steht der Begriff "Deal", auf Platz drei kommt die Formulierung "Land gegen Frieden". Da geht es um die Ukraine, die Gebietsverluste an Russland akzeptieren muss, um einen Friedensvertrag zu erreichen. Auch "Sondervermögen" gehört zu den Wörtern des Jahres. Damit sind die 500 Milliarden Euro neue Schulden gemeint, mit denen die Bundesregierung Infrastruktur und Klimaschutz fördern will.

Die Gesellschaft für deutsche Sprache kürt seit den 1970er Jahren Wörter, die die öffentliche Diskussion geprägt haben. Letztes Jahr war es "Ampel-Aus" - für den Bruch der Regierung aus SPD, Grünen und FDP.