Warum wachsen bei uns eigentlich keine Körperteile nach – so wie bei Salamandern zum Beispiel? Eine neue Studie zeigt: Auch bei Säugetieren lassen sich zumindest frühe Regenerationsprozesse anstoßen.

Forschende der ETH Lausanne haben rausgefunden, dass die Fähigkeit zur Regeneration wohl nicht nur mit den Genen zusammenhängt – sondern auch mit einem bestimmten Eiweiß im Körper. Dieses Protein misst den Sauerstoff im Gewebe und steuert, wie Wunden heilen. Ist viel Sauerstoff vorhanden, wird das Protein schnell abgebaut – und die Wunde vernarbt. Bei weniger Sauerstoff bleibt es aktiv und kann Prozesse anstoßen, die eher in Richtung Regeneration gehen. Die Forschenden berichten im Fachmagazin Science, dass das Experimente mit Mäuseembryos und Kaulquappen gezeigt haben.

Noch ist es nicht möglich, mit diesen Erkenntnissen Körperteile beim Menschen nachwachsen zu lassen. Die Forschenden hoffen aber, dass sich so in Zukunft zumindest die Wundheilung deutlich verbessern lässt.