Die Stadt hat bis Montag früh einen Tunnel geschlossen, der bei Radfahrern und Wanderern besonders beliebt ist. Der Schee-Tunnel führt durch einen Berg und in den Röhren leben mehrere geschützte Fledermaus-Populationen. Er ist mehr als 700 Meter lang, früher fuhr die Eisenbahn dadurch. Die Stadt begründet die Schließung damit, dass die Tiere nicht durch mögliche Aktionen im Tunnel gestört werden sollen.

Um die Fledermäuse gab es früher immer wieder Streit zwischen Gruppen die sich für Artenschutz einsetzen und solche, die für Verkehr und Tourismus eintreten. Die Stadt schließt den Tunnel zum Beispiel auch an Silvester und nach der Winterruhe der Tiere, wenn sie ausschwärmen.