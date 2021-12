2021 geht zu Ende - es wird Zeit für Rückblicke.

Dabei macht auch Youtube wieder mit - und zwar mit Bestenlisten. Das Video, das in Deutschland am meisten getrendet ist, kommt von Youtuber Rezo. Darin beschäftigt er sich mit Fehlern von Politikerinnen und Politikern vor der Bundestagswahl. Das Video wurde bisher mehr als sechs Millionen mal geklickt.

Letztes Jahr hatte die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim ganz vorne gelegen auf der Youtube-Bestenliste, mit einem Video über die Corona-Pandemie. Dieses Jahr landet sie auf dem vierten Platz.

Bei den meistgeklickten Musikvideos liegt The Weeknd auf Platz eins mit dem Song "Save Your Tears". Diese Kategorie war in den letzten Jahren meistens dominiert von Deutschrap.