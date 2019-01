Youtube will keine Videos von gefährlichen Challenges und fiesen Tricks mehr verbreiten - und hat deshalb seine Nutzerrichtlinien verschärft.

Alle Videos, die zu gefährlichen oder schädlichen Mitmach-Aktionen aufrufen, oder Videos, die Kindern emotional oder körperlich schaden könnten, sind ab sofort verboten und werden von Youtube gelöscht. Bei mehrfachem Verstoß kann der Youtube-Kanal des Nutzers sogar gesperrt werden.

Zuletzt war ein Mädchen im US-Bundesstaat Utah gestorben, als es mit verbundenen Augen Auto fuhr. Das Ganze war Teil der Bird-Box-Challenge, bei der Leute versuchen, mit verbundenen Augen zurechtzukommen - so wie im Netflix-Film "Bird Box". Letztes Jahr gab es die Tide-Pod-Challenge, bei der Nutzer in Videos Waschmittel-Pods aßen. Und im Jahr davor verlor ein Elternpaar das Sorgerecht für seine Kinder. Die Eltern hatten die Kinder in Videos fies hereingelegt - und das alles nur, um noch mehr Follower auf Youtube zu bekommen.