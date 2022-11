Vor allem in der Informatik wachsen Mengen gerade ziemlich rasant. Darum brauchte es jetzt neue Vorsilben. Zum ersten Mal seit rund 30 Jahren hat die zuständige Generalkonferenz für Maß und Gewicht vier neue Vorsilben festgelegt. Hinzugekommen sind Ronna und Quetta für sehr große Zahlen. Ein Ronna ist eine 1 mit 27 Nullen - damit entspricht 1 Ronnagramm in etwa der Masse der Erde, ein Quettagramm ungefähr der des Jupiter. Ein Quetta ist eine 1 mit 30 Nullen. Am wahrscheinlichsten treffen wir diese Vorsilben aber wohl in Zukunft in der Informatik wieder, zum Beispiel für ein ronna-Byte.

Sehr kleine Zahlen, zum Beispiel in der Quantenphysik, können von jetzt an die Präfixe Ronto und Quecto tragen. Ein Elektron ist in etwa ein Rontogramm schwer, ein Bit auf dem Smartphone hat die Masse von rund einem Quectogramm.

Wie das Fachmagazin Nature berichtet, war es gar nicht so einfach neue Vorsilben zu finden. Als Abkürzung waren nur noch zwei Buchstaben frei: r und g. Wenn es in Zukunft noch eine Erweiterung geben soll, müssen sich die Fachleute also etwas ganz neues einfallen lassen.