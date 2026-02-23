Wie Dinosaurier gelebt haben, kann man nur aus den Überresten von damals schließen.

Forschende haben jetzt mehr zum T-Rex rausgefunden. Sie haben einen Tyrannosaurus-Rex-Zahn genauer untersucht, der im Gesicht eines anderen Dinos gefunden wurde. Der andere Dino war ein Edmontosaurus. Der lebte zeitgleich mit dem T-Rex und war auch ein sehr großer Dino, aber im Schnitt etwas kleiner - und ein reiner Pflanzenfresser.

Die Forschenden schließen aus dem T-Rex-Zahn, dass es damals folgendermaßen abgelaufen ist: Der T-Rex hat den Edmontosaurus ins Gesicht gebissen, als der noch lebte. Der Biss war wohl richtig heftig, weil der T-Rex seine Beute nur mit dem Maul festhalten konnte und nicht mit den kleinen Vorderbeinen. Am Ende hatte der T-Rex einen Zahn weniger und der Edmontosaurus war tot. Die Forschenden sagen: So wie der T-Rex damals gejagt hat, jagen auch heutige Raubtiere: Fest zubeißen, am besten in Kehle oder Kopf.