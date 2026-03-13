Wenn wir mit Freunden oder Freundinnen quatschen, sind das meistens ziemlich lockere Gespräche: Die Antworten kommen wie von selbst, weil man irgendwie auf einer Wellenlänge ist.

Genauso scheint das auch bei Zebrafinken zu sein, schreibt ein Forschungsteam vom Max Planck Institut in Seewiesen im Fachjournal PLOS Computational Biology. Die Fachleute haben Zebrafinken Aufnahmen von Kontaktrufen anderer Zebrafinken vorgespielt: Von Artgenossinnen und -genossen, die sie kannten und von welchen, die sie nicht kannten.

Ergebnis: Auf die Rufe von Vertrauten antworteten die Vögel häufiger, schneller und zuverlässiger. Das zeigte sich auch im Gehirn der Zebrafinken: Bestimmte Nervenzellen, die steuern, ob und wann ein Vogel antwortet, waren bei den Gesprächen mit Vertrauten deutlich stärker und länger aktiv.

Die Forschenden sagen: Die Kontaktrufe sind eine angeborene Verhaltensweise der Zebrafinken, aber wie die Vögel sie einsetzen, scheint anpassbar an die soziale Situation und ihr Gegenüber.