Auch wenn es für unsere Augen normalerweise schwer zu erkennen ist: Kein Zebra sieht aus wie das andere. Denn jedes hat eine ganz individuelle Fellmusterung.

Ein internationales Forschungsteam hat nun einen Algorithmus entwickelt, der solche Fellmuster erkennt. Im Fachmagazin Methods in Ecology and Evolution ist beschrieben, wie er Aufnahmen von Drohnen und von Tierkameras analysiert. Der Algorithmus identifiziert einzelne Tiere, indem er individuelle Flecken oder Streifen im Fell mit Aufnahmen in Datenbanken abgleicht. Getestet haben die Forschenden das System bisher an Zebras, Tigern und Jaguaren.



Die Forschenden erhoffen sich damit Fortschritte beim Schutz und der Erforschung bedrohter Wildtiere. Denn so könnten sie das Verhalten einzelner Tiere über weite Strecken und Zeiträume hinweg verfolgen. Sie wollen die KI nun so weiterentwickeln, dass sie auch Tiere ohne auffällige Fellmusterung unterscheiden kann, zum Beispiel Elefanten.