Marokko schafft die Sommerzeit ab.

Heute Nacht (19./20.9.2026) werden die Uhren im Land um eine Stunde zurückgestellt und dabei bleibt es dann auch. Nur ein paar Tage vor der Parlamentswahl erfüllt die Regierung damit einen Wunsch vieler Menschen im Land.

Die ganzjährige Sommerzeit war 2018 eingeführt worden, um sich laut FAZ wirtschaftlich besser an europäische Handelspartner wie Frankreich und Spanien anzupassen. Vor 2018 wurden die Uhren auch oft vor und nach dem Fastenmonat Ramadan umgestellt. Viele Menschen im Land hatten deshalb gefühlt oft Jetlag. Denn plötzlich startete ihr Tag im Dunkeln, weil die Sonne gemessen an der offiziellen Uhrzeit später aufging. Hunderttausende hatten deshalb eine Petition gegen die Sommerzeit unterschrieben. Jetzt kehre man zum natürlichen Lebensrhythmus zurück, heißt es.