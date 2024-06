Und auf wie viele Stunden Schlaf schafft ihr es so?

Das Statistische Bundesamt hat Zahlen rausgegeben, aus dem Jahr 2022. Danach schliefen die Menschen in Deutschland im Schnitt 8 Stunden und 37 Minuten. Das war der Durchschnitt quer durch alle Altersgruppen und im Mittel aller Wochentage. Am längsten schliefen Kinder und Jugendliche unter 18 - nämlich im Schnitt 9 Stunden 42 Minuten. 18- bis 29-Jährige schliefen rund eine Stunde weniger (8h 47min). Am wenigsten schliefen die Altersgruppen zwischen 30 und 44 und zwischen 45 und 64 - die schafften aber auch noch 8 Stunden 20 Minuten.

Die Daten stammen aus einer regelmäßigen Studie zur Zeitverwendung, bei der zuletzt 15.000 Haushalte mitmachten. Dabei führen Menschen ab 10 Jahren Tagebuch - sie notieren für zwei Tage unter der Woche und für einen Wochenendtag alle ihre Aktivitäten. Als Schlafenszeit gilt dabei auch der Mittagsschlaf - und auch das Im-Bett-Liegen vor und nach dem Schlafen, solange dabei nichts Anderes gemacht wird (z.B. Lesen).

2022 schliefen die Menschen etwas mehr als noch 2012 - ob das mit der Corona-Pandemie zu tun hat, ist nicht klar.