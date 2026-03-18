Zigarettenkippen sind schlecht für die Umwelt.

Nicht nur, weil sie giftiges Nikotin oder Schwermetalle freisetzen - auch die Filter sind ein Problem. Forschende haben über zehn Jahre beobachtet, wie sich die Filter im Boden zersetzen.

Im Fachmagazin Environment Pollution schreiben sie, dass das ziemlich lange dauert. Zigarettenfilter bestehen aus einem sehr dichten Kunststoff, damit möglichst wenig Zigarettenrauch durchkommt. In der Natur behindert das aber Mikroben, in das Material einzudringen und es zu zersetzen. Auch nach zehn Jahren waren die Zigarettenfilter noch nicht komplett verrottet - im besten Fall blieben noch rund 15 Prozent der urpsprünglichen Masse, unter ungünstigen Bodenbedingungen rund 50 Prozent.

Die Forschenden sagen: Zigarettenfilter könnten so erheblich zur Mikroplastikbelastung in Böden beitragen. Billionen von Zigarettenstummeln landen schätzungsweise jedes Jahr in der Umwelt.