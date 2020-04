Britische Forschende haben gemessen, dass wir den Boden aktuell weniger in Schwingung versetzen – der Guardian berichtet darüber. Ihre Messgeräte verzeichnen weniger seismische Aktivität von dem, was die Forschenden das menschliche Brummen" oder Zivilisationslärm nennen. Die Seismologen versuchen zwar in erster Linie, Erdbeben aufzuspüren. Dabei messen sie aber auch Schwingungen von Straßenverkehr, Fabriken oder einfach auch nur Passanten. Dieses Grundrauschen der Menschheit ist durch die Corona-Krise offenbar leiser geworden. In Großbritannien liegen die Werte nach Angaben der Forschenden ein Viertel unter den normalen, seit dort eine Ausgangssperre herrscht.

Den Seismologen hilft es, dass es gerade weniger Zivilisationslärm gibt. Sie sagen, dass sie dadurch gerade Erdbeben besser messen können.