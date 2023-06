Mal angenommen, in Deutschland gibt es eine Pandemie, die Menschen in Zombies verwandelt - wo hätten wir dann die besten Überlebenschancen?

Das hat ein Vermietungsportal untersuchen lassen und kommt zu dem Schluss: am besten wohnt man dann im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Generell scheint die Eifel gut geeignet, um die Apokalypse zu überleben, denn unter den Top-Vier-Landkreisen liegen drei an diesem Mittelgebirge.

Fünf Überlebensfaktoren

Das Autorenteam argumentiert, beim Ausbruch einer Zombie-Seuche müssten wir fünf Dinge berücksichtigen: Erstens die Anfälligkeit einer Region für den Ausbruch, also zum Beispiel, wie viele Menschen da leben und wie gut die Ausstattung mit Krankenhäusern ist. Zweitens die Verfügbarkeit von Essen und Ausrüstung. Drittens Waffen - Leute, die in der Nähe eines Militärstützpunktes leben, haben Vorteile. Viertens brauchen wir Verstecke, also zum Beispiel Waldgebiete, und fünftens sollten wir schnell von dort fliehen können.

Wenn man das berücksichtigt, haben laut der Untersuchung übrigens die Menschen in Aachen und Gelsenkirchen die geringsten Chancen gegen Zombies.