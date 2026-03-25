Viele Tiere im Zoo werden wesentlich älter als ihre wildlebenden Artgenossen - zum Beispiel weil Fressfeinde fehlen und das Futter nicht knapp wird.

Das gilt aber nicht für alle Tierarten und im Alter machen im Zoo auch manche Krankheiten eher Probleme. Jetzt kommt eine Studie an Zoo-Pinguinen im Fachmagazin Nature Communications zu dem Schluss: Die Vögel leben in Gefangenschaft zwar länger, aber sie altern auch schneller.

Das erklärt das Studien-Team so: Ein 15-jähriger Königspinguin im Zoo hat gesundheitlich das Alter eines 20-jährigen in der Wildnis. Und das liegt an weniger Bewegung im Gehege, bei konstantem Futterangebot. Deshalb wollen die Forschenden als nächstes untersuchen, wie bei Pinguinen nicht nur ein längeres Leben gefördert werden kann, sondern auch ein gesünderes Leben. Gerade versuchen sie schon rauszufinden, wie man es schafft, dass Zoo-Pinguine weniger fressen und sich mehr bewegen.