Wem ist das nicht schon passiert: Nur kurz Social Media gecheckt, und am Ende versackt man dann dort oder vergisst beim Gaming die Zeit.

Eine Psychologie-Expertin hat in einem neuen Buch ein paar Tipps dazu gesammelt, wie wir das besser in den Griff bekommen. Ein wichtiger erster Schritt: Wir sollten uns darüber klar werden, mit welchen Tricks uns Tech-Unternehmen an ihre Apps und Geräte fesseln. Zum Beispiel, indem sie unseren Bedürfnissen nach Belohnung und Aufmerksamkeit Futter geben. Wenn wir in einem Digital-Tagebuch festhalten, wann wir zum Beispiel zum Handy greifen und warum, kann das beim Reflektieren helfen. Und dabei, den richtigen Punkt zum Ausschalten zu finden. Und bewusst wieder einzuschalten.

Damit wir im Netz oder beim Zocken nicht das Zeitgefühl verlieren, kann es auch gut sein, als Zeit-Warnung einen Timer zu nutzen. Außerdem empfiehlt die Fachfrau, die Dauer-Benachrichtigungs-Funktionen von Apps auszuschalten.