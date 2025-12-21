Schleswig-Holstein will erreichen, dass auf Zucker eine Steuer fällig wird.

Ministerpräsident Daniel Günther hat der Zeitung Welt gesagt, dass er das Thema Anfang kommenden Jahres im Bundesrat diskutieren will. Der CDU-Politiker sagt, dass zu viel Zucker viele Gesundheitsprobleme mit sich bringt - und damit auch hohe gesellschaftliche Kosten verursacht.

Verbraucher-NGOs haben deswegen schon eine Limo-Steuer wie in Großbritannien gefordert. Dort müssen Herstellerfirmen jetzt draufzahlen - je nach dem, wie viel Zucker im Getränk ist. Foodwatch sagt, dass Limos in Großbritannien seitdem deutlich weniger Zucker enthalten.