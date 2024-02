Sind Menschen zufriedener, wenn sie viel Geld haben?

Das wird immer wieder abgefragt und tatsächlich zeigen die Umfragen weltweit, dass Menschen in reicheren Ländern generell zufriedener sind. Ein großes internationales Forschungsteam sagt allerdings, dass Glück auch ohne Geld geht.

Für die Studie wurden knapp 3000 Menschen auf mehreren Kontinenten befragt, die in indigenen Gemeinschaften oder ähnlichen Gruppen leben. Einige davon haben nicht mal Geld, sondern leben von der Natur. Es zeigte sich, dass die Menschen in einigen dieser Gruppen sehr hohe Zufriedenheitswerte erreichen. Sie sind zum Teil genauso zufrieden oder sogar noch zufriedener als Menschen in den reichsten Ländern der Welt. Die Forschenden sagen: Ihre Studie ist ein Beweis dafür, dass Menschen kein ressourcenintensives Wirtschaftswachstum brauchen, um zufrieden zu sein.

Warum auch indigene Gruppen ohne viel Geld zufrieden sind, wurde nicht untersucht. Es könnte laut den Forschenden an Dingen liegen wie familiärer und sozialer Unterstützung, Spiritualität und Verbundenheit mit der Natur.