Zwei Gesprächen gleichzeitig lauschen?

Zumindest für ein paar Sekunden ist das für unser Gehirn offenbar kein Problem. Das schreibt ein Forschungsteam im Fachmagazin Plos Biology. Für eine kleine Studie haben die Forschenden zwei Personen gleichzeitig reden lassen, vor einer Geräuschkulisse. Testpersonen sollten den beiden zuhören, dabei aber mit ihrer Aufmerksamkeit von einer zur anderen wechseln. Währenddessen beobachteten die Forschenden die Gehirnaktivität der Testpersonen.

Es zeigte sich, dass das Gehirn dem neuen Gespräch schon folgen konnte, während es aus dem alten noch nicht ganz raus war. Manchen gelang dieses Multitasking allerdings besser als anderen.

Gerade ältere und schwerhörige Menschen finden Situationen mit vielen Gesprächen oft anstrengend. Dank der Erkenntnisse könnte man besser verstehen, warum - und sie könnten helfen, Hörgeräte zu entwickeln, die besser mit lauten Umgebungen wie Restaurants oder Familienfeiern zurechtkommen.

