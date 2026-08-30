Die Nasa hat ein neues Weltraumteleskop ins All geschickt.

Damit soll zum Beispiel nach Planeten außerhalb unseres Sonnensystems gesucht und Schwarze Löcher erforscht werden. Das Teleskop heißt ”Nancy Grace Roman” - so wie die frühere Chefastronomin bei der Nasa.

In anderthalb Monaten soll das Teleskop seine Umlaufbahn erreichen - etwa 1,6 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Von da soll es einen 100 Mal größeren Himmelsausschnitt beobachten können als das Weltraumteleskop "Hubble". Das ist mittlerweile in die Jahre gekommen und funktioniert nur noch eingeschränkt.

Anfang nächsten Jahres soll das "Roman-Telescop" erste Bilder zur Erde schicken. Von dem Material sollen nicht nur Fachleute, sondern wir alle was haben: Die Nasa will wohl einen Teil der Daten zum Runterladen anbieten.