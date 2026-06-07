Wir Menschen sind wohl weniger egoistisch, als wir glauben.

Ein Wissenschafts-Team aus Frankfurt und Bonn hat untersucht, ob wir fürs Allgemeinwohl mit Fremden zusammenarbeiten. Untersucht wurden Entscheidungen von mehr als 100.000 Menschen aus 125 Ländern.

Die Versuchspersonen sollten sich entscheiden: Kooperieren sie mit einer fremden Person oder nicht? Wenn sie NICHT kooperieren, bekommen sie 100 US-Dollar. Wenn sie kooperieren, bekommen sie 70 Dollar, also weniger. Aber: Wenn BEIDE unabhängig voneinander kooperieren, gibt es zusätzlich eine 400-Dollar-Spende, um was gegen die Erderwärmung zu tun. Und da kam raus: Fast 70 Prozent entschieden sich für die Kooperation - also fürs Allgemeinwohl, obwohl sie dann selbst weniger bekamen.

Es zeigte sich auch, dass die Menschen ein falsches Bild von anderen haben. In Deutschland dachten die Teilnehmenden, dass nur ungefähr 50 Prozent der Leute zusammenarbeiten würden. Tatsächlich waren es fast 90 Prozent.