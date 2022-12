In Deutschland gibt es zum Teil heftigen Widerstand gegen Windkraftanlagen.

Warum Menschen gegen Windenergie sind, wollten Forschende des Leibniz-Instituts für Wissensmedien und der Uni Queensland in Australien wissen. In einer kleinen Studie haben sie rund 200 Menschen in Deutschland befragt und sie bei einer theoretischen Abstimmung über den Bau einer Windanlage mitmachen lassen. Heraus kam, dass die Leute mit ablehnender Haltung auch an Verschwörungsmythen glaubten. Dieser Glaube hing mit einem generellen Misstrauen gegenüber Autoritäten und Institutionen zusammen und damit auch einem Misstrauen gegenüber Institutionen, die den Ausbau von Windkraft vorantreiben.

Die Forschenden schlagen Politikerinnen und Politikern deshalb vor, möglichst transparent bei der Planung von Windkraftanlagen vorzugehen und sehr früh mit der Bevölkerung darüber zu sprechen. Denn zusätzliche Tests zeigten, dass mehr Informationen die Zustimmung vergrößerte. Allerdings nicht, wenn eine Person an einen ganz konkreten Verschwörungsmythos zur Windkraft glaubte.